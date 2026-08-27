Önder Kardeşlerin Cenazesi Defnedildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul (16) ve kardeşi Arif Kerem Önder'in (11) cenazeleri defnedildi.

Önder kardeşler için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Metin Eyyüpkoca, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve vatandaşlar katıldı.

Kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından Işıklı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde 25 Ağustos'ta denize giren iki kardeş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaybolan kardeşinin cenazesine ise iki günlük arayışın ardından ulaşılmıştı.