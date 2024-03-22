Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahnelendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahneye konuldu.
İlkadım Emine- Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samsun Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından ilgi gördü.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çanakkale Savaşı'nın sadece Türklerin değil, insanlığın da mücadelesi olduğunu kaydetti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır ise mart ayının Türk milletinin özgürlüğünü haykırdığı bir ay olduğunu ifade etti.
Programa fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.???????
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 40. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, AGC'nin 40 yıl boyunca Antalya'nın sesi ve sözcüsü olduğunu belirtti. Ersoy, gazetecilik mesleğinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, AGC üyelerinin objektif haber sunumuyla toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Törenin sonunda, AGC üyeliğinde 40 yılı dolduran gazetecilere plaket verildi.
HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.
Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olmasıyla dikkat çekti. Ancak, GSMChina'nın raporuna göre Civi 4 Pro sadece Çin ve Hindistan pazarında satılacak, global olarak piyasaya sürülmeyecek. Bu durumda Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet, yeni kampanyasıyla yurtdışı uçuşlarını müşterilerine 1 dolar, 1 euro şeklinde sunmaya başladı. Kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.
Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor.
Samsun'da polis ekipleri, 'Güvenli mahallem, güvenli eğitim' projesi kapsamında Atakum ve Canik ilçelerindeki okullarda öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi. Ayrıca, öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Ekipler ayrıca Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri düzenledi.
Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor.
Ankara'da kasten adam öldürme ve çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından aranan 2 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. R.A isimli hükümlü Sincan ilçesinde, H.K isimli hükümlü ise Yenimahalle'de yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu.
Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. Galaxy A55 modeli için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak ve yeniden başlatma süresi kısalacak. Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir.
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