OnePlus Ace 6 Ultra Tanıtım Öncesi Tüm Özellikleriyle Sızdırıldı

27.04.2026 12:01
OnePlus, yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra'nın tüm özelliklerini sızdırdı. Cihaz, Dimensity 9500 işlemci, 8.600 mAh batarya ve 165Hz ekran gibi üst düzey donanımlarla geliyor.

OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 6 Ultra'nın tanıtım öncesi tüm özelliklerini sızdırdı. Cihaz, PMB110 model numarasıyla kaydedildi ve Çin Telekom sertifika platformunda ortaya çıktı.

OnePlus Ace 6 Ultra, 6.78 inç 1.5K çözünürlüklü 165Hz LTPS BOE düz ekran, MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 12/16GB RAM ve 256GB/1TB depolama seçenekleri sunuyor. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Arka kamera 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı, ön kamera 16 MP. Cihaz, cam elyaf veya cam gövde, metal çerçeve, 218 gram ağırlık ve IP66/68/69/69K sertifikalarına sahip. 8.600 mAh çift hücreli batarya ve 120W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Bu özellikler, amiral gemisi segmentinde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Ancak cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
