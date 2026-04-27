OnePlus Ace 6 Ultra Tanıtım Öncesi Tüm Özellikleriyle Sızdırıldı

OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 6 Ultra'nın tanıtım öncesi tüm özelliklerini sızdırdı. Cihaz, PMB110 model numarasıyla kaydedildi ve Çin Telekom sertifika platformunda ortaya çıktı.

OnePlus Ace 6 Ultra, 6.78 inç 1.5K çözünürlüklü 165Hz LTPS BOE düz ekran, MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 12/16GB RAM ve 256GB/1TB depolama seçenekleri sunuyor. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Arka kamera 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı, ön kamera 16 MP. Cihaz, cam elyaf veya cam gövde, metal çerçeve, 218 gram ağırlık ve IP66/68/69/69K sertifikalarına sahip. 8.600 mAh çift hücreli batarya ve 120W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Bu özellikler, amiral gemisi segmentinde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Ancak cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.