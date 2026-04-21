Ongun Mahallesi'nde Su Altyapı Çalışması Tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Ongun Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ongun Mahallesi'nde çalışan ekipler, sondaj terfi hattı güzergahında 700 metre uzunluğunda ve 90 milimetre çapında yeni içme suyu hattı döşedi.

Çalışmalar sonucunda 60 hanenin içme suyunun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde karşılanması planlanıyor.

Mahalle muhtarı Bekir Tanış, çalışmalarından dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür etti.