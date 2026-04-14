Onikişubat'ta Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı
Onikişubat'ta Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı

14.04.2026 10:50
Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, 33 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek vatandaş taleplerini dinledi ve çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde mahalle bazlı koordinasyon toplantıları devam ediyor. Başkan Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile birlikte Onikişubat'ın 4. Bölgesindeki 33 mahalle muhtarıyla Önsen Mahallesi Muhtarlığı'nda buluştu. Toplantıda, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretilmesi için çalışmaların artarak süreceği belirtildi.

Muhtarlar, mahallelerindeki sorunları, vatandaşlardan gelen talepleri ve beklentileri doğrudan aktararak altyapı, ulaşım, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleri gibi konularda değerlendirmeler yaptı. İlgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, talepler not alınarak çözüm sürecine ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Başkan Toptaş, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmet kalitesine katkı sağladığını ifade ederek, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini söyledi. Milletvekili Şahin ise yerel yönetimlerle güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu koordinasyon sayesinde hizmetlerin hızlandığını vurguladı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kahramanmaraş, Hanifi Toptaş, Yerel Yönetim, Mehmet Şahin, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

