Onkologlar, yapay zeka geliştiricilerinin kanser tedavisinde sorumluluk üstlenmesini talep ediyor

Düzce'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi.