OPEC+ Ağustosta Petrol Üretimini Artıracak - Son Dakika
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OPEC+ Ağustosta Petrol Üretimini Artıracak

OPEC+ Ağustosta Petrol Üretimini Artıracak
06.07.2026 16:05
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OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini ağustosta 188.000 varil artırma kararı aldı.

VİYANA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile müttefik üreticilerden oluşan OPEC+ ülkeleri, ağustos ayında petrol üretimini temmuza kıyasla günlük 188.000 varil artırma kararı aldı.

Karar, OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın katıldığı ve küresel piyasa koşulları ve görünümünün değerlendirildiği pazar günkü toplantının ardından açıklandı.

Açıklamaya göre, söz konusu yedi ülke, petrol piyasasının istikrarını destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda, Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü ayarlamalar kapsamında günlük üretim kotasını 188.000 varil artırmaya karar verdi. Düzenleme ağustos ayında yürürlüğe girecek.

İlk kez Nisan 2023'te günde 1,65 milyon varil düzeyinde açıklanan gönüllü üretim kesintileri, daha sonra 2026 sonuna kadar uzatılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1 Mayıs'ta OPEC'ten ve OPEC+ ittifakından ayrılmasına rağmen, OPEC+ grubu pazar günü alınan karar ile üretimi üst üste beş ay artırmış oldu.

Yedi ülkenin değişen piyasa koşullarına göre üretimlerini esnek şekilde ayarlayacağı kaydedildi. Grubun eylül ayı için yeni kararlar almak üzere 2 Ağustos'ta yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Opec, Son Dakika

Son Dakika Güncel OPEC+ Ağustosta Petrol Üretimini Artıracak - Son Dakika

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