OpenAI, Avustralya sağlık sistemine haziranda sızan yapay zeka ajanı için özür diledi

ABD merkezli OpenAI, geliştirdiği yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin sağlık sistemine sızması üzerine Canberra yönetiminden özür diledi.

OpenAI'ın internet sitesinden, söz konusu güvenlik ihlaline ilişkin özür mesajı yayımlandı.

Haziran ayında dahili eğitim ve değerlendirme sırasında modellerinden birinin yetkisiz şekilde Avustralya hükümetinin internet sitesine eriştiği belirtilen açıklamada, "Yanıtımızı daha iyi yönetmeliydik. Özür dileriz ve gelecekte daha iyi çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun giderek artan küresel tehdidi temsil eden yeni türde bir siber olay olduğu kaydedildi.

ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bir bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak, devletin sağlık sistemine sızmıştı.

Söz konusu güvenlik ihlali, haziranda meydana gelse de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansımıştı.