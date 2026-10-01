OpenAI bağlantılı olduğu şüphelenilen yapay zeka ajanları Kanada'ya sızmaya çalıştı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir grup yapay zeka ajanının, Kanada devlet sistemine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD'de faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce, Kanada ulusal kütüphanesine yapay zeka ajanları tarafından sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Araştırmacılar, bu girişimin, OpenAI ajanları tarafından düzenlendiğini doğrulayamasa da davranışlarının, "şirket tarafından geliştirildiği doğrulanmış" ajanların davranışlarına benzediğini ifade etti.

Girişimin engellendiğini anlatan araştırmacılar, Kanada hükümetini konuyla ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

Kanada Federal Siber Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, şüpheli yapay zeka faaliyetinden haberdar olunduğu ancak devlet sistemini tehlikeye atacak herhangi bir belirtinin bulunmadığı bildirildi.

OpenAI şirketinden bir sözcü de "OpenAI modellerinin Kanada hükümetine ait internet sitelerinde kamuya açık bilgilere erişmeye çalıştığına ilişkin raporlardan haberdarız. Bu bulguları inceliyoruz ve hükümetin yürüttüğü inceleme sürecindeki Kanadalı yetkililere ilk bilgilendirmeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu durum, OpenAI ile bağlantılı yapay zeka ajanlarının hükümet sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı vakalardaki artışa işaret ediyor.

ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, daha önce Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak devletin sağlık sistemine sızmıştı.