OpenAI CEO'su yapay zeka sistemlerinin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının tehlikelerine dikkat çekti - Son Dakika
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OpenAI CEO'su yapay zeka sistemlerinin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının tehlikelerine dikkat çekti

OpenAI CEO\'su yapay zeka sistemlerinin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının tehlikelerine dikkat çekti

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren şirketin, herhangi bir kontrol mekanizması olmadan yapay zeka sistemlerinin topluma sunulmasının büyük tehlikelere yol açabileceğini belirtti. Altman, yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı ve gelecek yıllarda yapay zekanın daha da ilerleyeceğini söyledi.

13.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:35
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Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman???????, herhangi bir kontrol mekanizması olmadan yapay zeka sistemlerinin topluma sunulmasının büyük tehlikelere yol açacağını belirtti.

Altman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hızla gelişen yapay zekanın da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi bir kuruluş oluşturulup, denetlemesi gerektiğine ilişkin çağrısını yineleyen Altman, herhangi bir kötü niyet olmasa da bu sistemlerin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının büyük tehlikelere neden olabileceğini belirtti.

Altman, yapay zeka sektörünün daha yolun çok başında olduğuna işaret ederek, gelecek yıllarda bu teknolojinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: OpenAI CEO'su yapay zeka sistemlerinin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının tehlikelerine dikkat çekti - Son Dakika
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