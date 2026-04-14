Üye Girişi
Son Dakika Logo

OpenAI CEO'suna Saldırı: Cinayet ve Kundaklama Suçlaması

14.04.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenAI CEO'su Sam Altman'a yapılan molotof saldırısı sonrası şüpheliye cinayette teşebbüs suçlaması.

ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheliye "cinayete teşebbüs" ve "kundaklama girişimi" suçlamaları yöneltildi.

San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins, açıklamasında, 10 Nisan'da Altman'ın California eyaletindeki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlediği iddia edilen Daniel Moreno-Gama adlı şüpheliye "cinayete teşebbüs" ve "kundaklama girişimi" suçlamaları yöneltildiğini bildirdi.

Şüphelinin, Altman ile Altman'ın konutunda çalışan güvenlik görevlisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ileri süren Jenkins, söz konusu suçlamaların cezasının, 19 yıldan başlayarak müebbet hapis cezasına kadar çıkabileceğini belirtti.

Moreno-Gama hakkında hazırlanan suç duyurusunda, şüphelinin yapay zekaya karşı olup bu teknolojinin insanlık için risk oluşturduğunu düşündüğü iddiaları yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Matt Cobo, yaptığı açıklamada, olayın anlık bir eylem olmadığını, aksine "planlı ve hedefli bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sam Altman, Teknoloji, Güvenlik, Cinayet, Güncel, CEO, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:54:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.