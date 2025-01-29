OpenAI'den DeepSeek İddiası - Son Dakika
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OpenAI'den DeepSeek İddiası

OpenAI, DeepSeek'in ChatGPT'yi kullanarak veri elde ettiğini açıkladı, güvenlik ihlalleri gündemde.

29.01.2025 17:49
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Yapay zeka şirketi OpenAI, Çinli rakibi DeepSeek'in chatbotunu geliştirmek için ChatGpt'nin yapay zeka modelini kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu iddia etti.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft'un güvenlik ekibi, DeepSeek ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerin OpenAI'ın uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla önemli miktarda veri elde ettiğini tespit etti.

Lisanslı geliştiricilerin kullanımına açık olan bu API, OpenAI'ın yapay zeka modellerini kendi uygulamalarına entegre etmelerine ve bunları geliştirmelerine olanak tanıyor.

Microsoft, OpenAI'nin hizmet şartlarını ihlal edebilecek ya da veri erişim kısıtlamalarını aşmaya yönelik bir ihlal hakkında şirketi bilgilendirdi.

OpenAI ise Financial Times'a yaptığı açıklamada, DeepSeek'in ChatGpt'yi kullandığından şüphelenilen bazı kanıtlara ulaşıldığını doğruladı.

Beyaz Saray'ın kripto ve yapay zeka danışmanı David Sacks da yaptığı açıklamada, DeepSeek'in, OpenAI'ın modellerinin verilerinden faydalandığına dair önemli kanıtlar bulunduğuna işaret ederek "DeepSeek'in burada yaptığı şeyin, OpenAI modellerinden bilgi almak olduğuna dair önemli kanıtlar var ve OpenAI'ın bundan pek memnun olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Microsoft, Güvenlik, ChatGPT, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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