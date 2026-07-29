OpenAI'den Hugging Face Güvenlik İhlali Açıklaması - Son Dakika
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OpenAI'den Hugging Face Güvenlik İhlali Açıklaması

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OpenAI, Hugging Face'de yaptığı testler sırasında başka hizmetlerin de etkilendiğini bildirdi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, bir başka yapay zeka platformu Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline neden olan testleri sırasında ek olarak başka hizmetlerin de etkilendiğini bildirdi.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka modellerinin siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik testin Hugging Face altyapısındaki güvenlik ihlaliyle sonuçlandığı olayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı.

Açıklamada, devam eden incelemeler sonucunda, test sırasında Hugging Face dışında ismi açıklanmayan diğer hizmetler bünyesindeki bazı hesapların da etkilendiği belirtildi.

Testte kullanılan yapay zeka modellerinin, kamuya açık 4 hizmete ait 4 hesabı tespit ettiği ve kullandığı kaydedilen açıklamada, bu sağlayıcılara büyük çaplı bir etki olduğuna veya bünyelerindeki diğer hesapların ihlal edildiğine dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olaya ilişkin inceleme sürecinde Hugging Face ile işbirliğine devam edildiği aktarıldı.

OpenAI, 21 Temmuz'daki açıklamasında, siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu olayı, en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay olarak değerlendiriyor ve buna uygun şekilde müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OpenAI'den Hugging Face Güvenlik İhlali Açıklaması - Son Dakika

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