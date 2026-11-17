Yapay zeka şirketi OpenAI, gelişmiş siber güvenlik modellerini NATO'nun temel kurumlarının erişimine sunmak amacıyla NATO İletişim ve Bilgi Ajansıyla (NCIA) işbirliği yaptığını duyurdu.

OpenAI'ın internet sitesinde, şirket ile NATO arasında varılan işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, NATO müttefiklerinin ağlarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla ittifakın temel kurumlarının gelişmiş siber güvenlik modellerine erişebilmesi için NCIA ile işbirliği yapıldığı belirtildi.

İşbirliği kapsamında NATO'nun yapay zeka modellerine gönderdiği komut ve aldığı yanıtların aylık 300 milyar tokeni bulduğu aktarılan açıklamada, OpenAI'ın NATO'nun sorumlu ve güvenli yapay zeka kullanımı ilkesine bağlı kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, NATO'nun yanı sıra Fransa, Almanya ve Polonya'nın siber güvenlik kuruluşları ile Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) dahil Avrupa'daki bazı savunma kuruluşlarına da şirketin siber güvenlik modellerine erişim imkanı sağlandığı kaydedildi.