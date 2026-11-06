OpenAI, tepkilerin ardından veri merkezlerinde su ve elektrik tüketimini açıklayacak - Son Dakika
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OpenAI, tepkilerin ardından veri merkezlerinde su ve elektrik tüketimini açıklayacak

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OpenAI, ABD'de yapay zeka veri merkezlerine yönelik tepkilerin ardından kamu görevlileriyle gizlilik sözleşmesi yapılmayacağını ve her veri merkezi için su planı hazırlanacağını duyurdu. Şirket, su ve elektrik tüketimini her veri merkezi bazında yayımlayacağını belirtti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, veri merkezlerine ilişkin kamu görevlileriyle "gizlilik sözleşmeleri" yapılmaması ve kaynakların verimli kullanılması gibi konuları içeren bir dizi taahhüt sundu.

OpenAI, ABD'de son zamanlarda yapay zeka veri merkezlerine yönelik büyüyen tepkinin ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Bir dizi taahhüdün sunulduğu ve veri merkezlerinin "hesaplama kampüsü" olarak tanımlandığı açıklamada, bu merkezlere ilişkin bölge halkıyla iletişime geçileceği ve her yıl çalışmaların gidişatı hakkında kamuoyuna rapor verileceği belirtildi.

Açıklamada, gelecekteki her veri merkezinde kullanılan elektrik ve gerekli altyapıya ilişkin tüm masrafların ödeneceği ve büyük çaplı harcamalar başlamadan önce projenin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda diğer müşterilerin korunması için mali garantiler sunulacağı taahhüt edildi.

En büyük eleştiri noktalarından biri olan kaynak kullanımında ise her veri merkezi için bir su planı hazırlanacağı ve kapalı devre veya az su tüketen soğutma sistemlerine öncelik verileceği aktarıldı. Buna göre ayrıca, her veri merkezi bazında su ve elektrik tüketiminin yayımlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu görevlileriyle "gizlilik sözleşmeleri"nin yapılmayacağı, yalnızca güvenlik bilgileri, ticari sırlar ya da mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri içeren sınırlı koruma önlemlerinin tercih edileceği ifadelerine yer verildi.

Yapay zekaya yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor

ABD'de teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım planları, 3 Kasım'daki ara seçimlerle eş zamanlı olarak yapılan yerel oylamalarda veri merkezi projelerine yönelik kısıtlama ve yasaklama girişimlerine verilen güçlü seçmen desteğiyle karşı karşıya kaldı.

Seçmenlerin veri merkezlerine gösterdiği tepkinin arkasında tesislerin elektrik ve su tüketimi, yerel şebekeleri zorlaması, elektrik faturalarını artırması ve gürültü dahil çevresel etkilere yol açması gibi faktörler bulunuyor. Bu nedenle giderek daha fazla kişi planlanan veri merkezi projelerine karşı çıkarken, mevcut tesislere yönelik daha sıkı düzenlemeler istiyor.

Demokratların Kongre'de güç kazanması, yapay zeka şirketleri ve büyük teknoloji firmalarına yönelik federal düzeyde denetimlerin artabileceğine işaret ediyor.

Yeni dönemde yapay zeka sektörüne ilişkin Kongre soruşturmalarının ve şirket yöneticilerinin ifade vermesine yönelik çağrıların artması bekleniyor.

Kaynak: AA
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