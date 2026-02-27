OpenAI ve Pentagon Arasındaki Tartışmalar - Son Dakika
OpenAI ve Pentagon Arasındaki Tartışmalar

27.02.2026 20:31
OpenAI CEO'su Sam Altman, Pentagon ile olası bir anlaşma için çalıştıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde yaşanan tartışmaların ardından, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın şirketinin Pentagon ile olası bir anlaşmaya yönelik çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Altman'ın şirket çalışanlarına gönderdiği notu görüntüledi.

Buna göre Altman'ın notta "Modellerimizin gizli ortamlarda kullandırılmasına izin verecek ve ilkelerimizle uyumlu olacak bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Sözleşmenin, örneğin iç gözetim ve otonom saldırı silahları gibi kullanımlar hariç yasa dışı veya bulut tabanlı uygulamalara uygun olmayan her türlü kullanımı kapsamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Konuya yakın bir kaynağa göre, henüz bir anlaşma imzalanmadı ve görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Altman notta, hükümetin önemli ulusal güvenlik konularında özel bir şirketin kontrol sahibi olması konusundaki endişelerini kabul etse de, prensip olarak Anthropic'in pozisyonuna destek verdiğini dile getirdi.

Çalışanlarına gönderdiği notta Altman, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmazlığın yapay zekanın nasıl kullanılacağıyla ilgili değil, kontrolle ilgili olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin çok fazla girdi ve etkiye sahip olabileceği doğru olsa da, özel bir ABD şirketinin demokratik olarak seçilmiş ABD hükümetinden daha güçlü olamayacağına inanıyoruz. Demokrasi karmaşık bir şeydir, ancak biz ona bağlıyız."

Altman, OpenAI'nin sektörün geri kalanı için de işe yarayabilecek bir çözüm bulabileceğini umduğunu belirtti.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

