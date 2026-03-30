Orban'dan Kudüs Tepkisi

30.03.2026 14:42
Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in Kudüs'teki giriş yasağını kabul edilemez buldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başbakan Orban, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Orban, "Bu durum savaş koşulları ve genel güvenlik önlemleri göz önüne alındığında bile, biz Hristiyanlar için kabul edilemez. Savaşın herhangi bir dine mensup insanları ortak kutsal kentimiz Kudüs'ten dışlamasına izin vermemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:14:40. #7.13#
