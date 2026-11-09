Orban'ın kardeşi Aron, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı, Magyar açıkladı - Son Dakika
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Orban'ın kardeşi Aron, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı, Magyar açıkladı

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Orban\'ın kardeşi Aron, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı, Magyar açıkladı
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eski Başbakan Viktor Orban'ın kardeşi Aron Orban'ın insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Viktor Orban, bu gelişmeyi 'siyasi cadı avı' olarak nitelendirdi; Magyar ise Orban'a 'Ne ekersen onu biçersin' karşılığını verdi.

Macaristan’da eski Başbakan Viktor Orban’ın kardeşi Aron Orban’ın gözaltına alınması, Başbakan Peter Magyar ile Orban arasında sosyal medyada sert bir tartışmaya yol açtı.

MAGYAR DUYURDU: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başbakan Magyar, X hesabından yaptığı açıklamada, “Basında yer alan haberlere göre, Viktor Orban’ın kardeşi Aron Orban, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı” ifadesini kullandı. Magyar, yetkili mercilerin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ORBAN: BU SİYASİ BİR CADI AVIDIR

Eski Başbakan Orban da X hesabından Magyar’a yanıt verdi. Orban, hükümetin komünist dönem gizli polis arşivlerini ele alış biçimi konusunda Ulusal Güvenlik Komitesi önünde hesap vermesi gerektiğini, ancak denetlenmek yerine dikkatleri başka yöne çekmek için “siyasi zulüm” uyguladığını öne sürdü.

Macaristan’da yaşananların hesap verme olmadığını belirten Orban, “Bu, siyasi bir cadı avıdır. Hükümet, ne zaman utanç verici bir duruma düşse, komünist dönem gizli polisinin taktiklerine başvurur. Bu kirli siyasi oyunun amacı, muhalifleri ortadan kaldırmak ve tek partili bir devlet kurmaktır. Asıl hedef benim. Küçük kardeşim ise sadece bana ulaşmak için kullanılıyor” dedi.

MAGYAR: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

Orban’ın paylaşımının ardından Magyar, X hesabından yeni bir açıklama yaptı. Magyar, Orban’ın kardeşinin gözaltına alındığını doğruladığını ve “her zamanki gibi” başkalarını suçlamaya başladığını savundu.

Orban’ın kendisini kurban olarak göstermeye çalıştığını belirten Magyar, “Ne ekersen onu biçersin” yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
Viktor OrbanMacaristancadı avıPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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