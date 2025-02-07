Orban, STK'ları Suçladı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesindeki bazı oluşum ve sivil toplum kuruluşlarının (STK), ABD, iş insanı George Soros'a ait kurumlar ve Avrupa Birliği (AB) fonlarından finansal destek alarak sol yapıları güçlendirdiğini ve mevcut hükümeti devirmeye çalıştığını savundu.

Orban, Macar Devlet Radyosuna yaptığı açıklamada, Soros, AB fonları ve ABD'den finansal destek alan yurt dışı bağlantılı bazı STK'leri, hükümeti baltalamaya çalışmakla suçladı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yönelik şüphelerinin bulunduğunu, elde ettikleri verilerin bu hususdaki şüphelerini desteklediğini kaydeden Orban, "Birden fazla kaynaktan para alıyorlar; ABD yönetimi, Soros ağı ve AB fonları. Peki bu para ne için kullanılıyor? Sol oluşumları güçlendirmek ve hükümetimizi devirmeye çalışmak için." dedi.

Orban, bu yapılanmalara karşı harekete geçeceklerini belirterek "Bu yapıları Macaristan'dan süpürmemiz gerekiyor. Amaçları açık: Bu bölgede kendi çıkarlarına hizmet eden hükümetler istiyorlar, Macar halkının çıkarlarına göre değil." görüşünü paylaştı.