Orban: Ukrayna'nın ambargosunu kıracağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orban: Ukrayna'nın ambargosunu kıracağım

Orban: Ukrayna\'nın ambargosunu kıracağım
06.03.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın petrol ambargosunu kırmak için her türlü adımı atacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisini değil Macaristan'ı "tehdit" ettiğini belirterek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı "petrol ambargosunu" kırmak için her türlü siyasi adımı atacağını söyledi.

Başbakan Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin "tehditlerine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Zelenskiy'nin kendisini değil Macaristan'ı tehdit ettiğine işaret ederek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı "petrol ambargosunu" kırmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Orban, "Ukraynalılarla bu konuda müzakere edemeyiz, çünkü bize şantaj yapıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Macaristan'ın şantaja ve baskıya boyun eğmeyeceğini göstermek istiyoruz." dedi.

Orban, Drujba (Dostluk) boru hattı üzerinden Ukrayna'dan geçmesi gereken petrolün Macaristan'a ait olduğunu dile getirerek, Avrupa Birliği (AB) ile yaptıkları anlaşmaya göre buna izin vermenin Kiev'in görevi olduğunun altını çizdi.

Bu petrol ambargosunu kırmak için mümkün olan her aracı kullanacağına dikkati çeken Orban, "Barıştan yana olduğumuz için elbette askeri araçlar değil, finansal araçlar kullanacağım ancak Macarların geçim kaynaklarını korumak için mümkün olan her türlü siyasi aracı kullanacağım." diye konuştu.

Orban, Ukrayna'nın "şantajına" karşı kendilerini savunmamaları durumunda bedelini Macar halkının ödeyeceğini söyleyerek, "Petrol ablukasını kıracağız ve hiçbir tehdit, hiçbir hayatı tehdit eden unsur beni bundan alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki bir kişinin, 90 milyarı veya 90 milyarın ilk dilimini bloke etmemesini ve Ukrayna askerlerinin silahlara sahip olmasını umuyoruz. Aksi takdirde, bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dilinde onunla iletişim kuracak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Macaristan, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orban: Ukrayna'nın ambargosunu kıracağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

00:51
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:47
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 01:39:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Orban: Ukrayna'nın ambargosunu kıracağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.