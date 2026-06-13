Orban Yeniden Fidesz Başkanı - Son Dakika
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Orban Yeniden Fidesz Başkanı

13.06.2026 22:04
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Viktor Orban, Fidesz Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi, iktidar mücadelesine hazır.

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban, yeniden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi Genel Başkanlığına seçildi.

12 Nisan'da yapılan genel seçimde 16 yıllık iktidarın ardından ana muhalefete düşen Fidesz'in, seçim sonrası kongresi başkent Budapeşte'de düzenlendi.

Kongrede, 737 delegenin 729'u, tek aday olarak gösterilen eski Başbakan Orban'ı yeniden Fidesz Genel Başkanı seçti.

Orban, kongrede yaptığı konuşmada, "Pes etmiyorum, asla, asla, asla pes etmiyorum." dedi.

Partinin genel seçimlerde aldığı mağlubiyetin sorumluluğu üstlenen Orban, partiyi yeniden iktidara taşımak için değişikliklere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Orban, egemen bir Macaristan'ın kurulmasını "hayatının misyonu" olarak niteledi.

Peter Magyar liderliğindeki yeni hükümetin, ülkeyi "göç ve yabancı etkisine" açacağı uyarısında bulunan Orban, etkili bir muhalefet olacaklarını kaydetti.

Macaristan'da genel seçimleri büyük farkla Tisza kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Orban iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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