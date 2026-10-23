Ordu Altınordu\'da 1 kilo 894 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Ordu Altınordu'da 1 kilo 894 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 894 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 1 kilo 894 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.G, R.R, S.A, S.Y, A.A. ve S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?