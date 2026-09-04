Ordu Aybastı'da 5 gündür kayıp olan Eyüp Seçgin ölü bulundu ve toprağa verildi
Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılan Eyüp Seçgin'in (56) cansız bedeni, dün Kuşkayası mevkisinde bulundu. Seçgin'in cenazesi, işlemlerin ardından bugün cuma namazı sonrası Şahanlı Mezarlığı'nda defnedildi.
ORDU'nun Aybastı ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Eyüp Seçgin'in (56), cansız bedeni bulundu.
Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Seçgin için 30 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılınca jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Seçgin, dün saat 17.30 sıralarında Alacalar Mahallesi Kuşkayası mevkisinde bulundu. Yapılan kontrolde Eyüp Seçgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Seçgin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Eyüp Seçgin'in cenazesi bugün cuma namazı sonrası Alacalar Mahallesi Şahanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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