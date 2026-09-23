Ordu Aybastı\'da çenesine demir batan sahipsiz köpek tedavi için hastaneye getirildi

Ordu Aybastı'da çenesine demir batan sahipsiz köpek tedavi için hastaneye getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Aybastı ilçesinde çenesine demir parçası batan sahipsiz köpek, sosyal medyadaki görüntüler sonrası ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesinde çenesindeki demir çıkarılan köpeğin tedavisi sürüyor.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde çenesine demir parçası batan sahipsiz köpek, tedavi edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çenesine çengel şeklinde demir parçası batmış haldeki köpeğin görüntülerinin çeşitli sosyal medya hesaplarından yayımlanmasının ardından ekipler harekete geçti.
Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Hastanesine getirildi.
Veteriner hekimlerin müdahalesiyle çenesindeki demir parçası çıkarılan köpeğin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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