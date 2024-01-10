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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ikinci dönemde büyük değişim vaat ediyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ikinci dönemde büyük değişim vaat ediyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ikinci döneminde Ordu'nun daha güzel, mutlu ve değerli bir şehir olacağını söyledi. Güler, Ordu'da gerçekleştirilen meclis toplantısında alkışlarla karşılandı ve Ordu'nun fark etmeden büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve partisinin kendisine bir beş yıl daha görev yapma fırsatı verdiğini belirten Güler, bu sürecin kendisi için bir şeref olduğunu ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ikinci dönemde büyük değişim vaat ediyor
10.01.2024 - 15:14,
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak." dedi.

Güler başkanlığında, Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut başkan Güler'i meclis üyeleri alkışlarla karşıladı.

Güler, Ordu'nun aslında fark etmeden büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

Ordu'da çok şeyin değiştiğine işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak. Bu herkesi mutlu edecek ve bunu yapabilecek gücümüz, kabiliyetimiz, irademiz ve kararlığımız var. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tekrar bana bir beş yıl daha görev yapmam için adaylığımı kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a da şükrediyorum. Nasipse bir beş yıl daha çalışmak benim için bir şeref olacak."

Kaynak: AA
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