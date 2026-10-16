Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri camilerde abdesthane ve tuvaletleri de yıkıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, belirli program dahilinde camilerin iç ve dış mekanlarında çalışma yürütüyor.

Halı, cam, ayakkabılık, minber, mihrap, müezzin mahfili gibi camilerin iç alanlarını temizleyen ekipler, dış mekanda ise abdesthane ve tuvaletleri yıkıyor.