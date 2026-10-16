Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri camilerde abdesthane ve tuvaletleri de yıkıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri camilerde abdesthane ve tuvaletleri de yıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ortamda yerine getirebilmesi amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler camilerin iç ve dış mekanlarında temizlik yaparken abdesthane ve tuvaletleri yıkıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışması yapıldı.
Ekipler, belirli program dahilinde camilerin iç ve dış mekanlarında çalışma yürütüyor.
Halı, cam, ayakkabılık, minber, mihrap, müezzin mahfili gibi camilerin iç alanlarını temizleyen ekipler, dış mekanda ise abdesthane ve tuvaletleri yıkıyor.
Kaynak: AA
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