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Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve oyladı. Uçak, 'Haber' kategorisinde Mustafa Kamacı'nın 'Yalnızlığın resmi', 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Alper Tüydeş'in 'Kimler Gelmiş' fotoğraflarını seçti. Ayrıca, 'Spor' kategorisinde Özgür Tiran'ın 'Pehlivan Adayları' karesine, 'Deprem: Umut' kategorisinde Murat Şengül imzalı 'Hoşgeldin' fotoğrafına ve 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Belal Khaled'in 'Anneye bakış' karelerine oy verdi. Uçak, AA'nın geçen sene yaşanan gelişmeleri fotoğraf kareleriyle aktarmasını takdir ederek, muhabir, foto muhabiri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 12:52,
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Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Uçak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler Gelmiş" fotoğraflarını oylayan Uçak, "Spor" kategorisinde ise Özgür Tiran'ın "Pehlivan Adayları" karesini seçti.

Uçak, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül imzalı "Hoşgeldin", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" karelerine oy verdi.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada geçen sene yaşanan gelişmeleri fotoğraf kareleriyle de aktardığını belirten Uçak, bu çalışma dolayısıyla muhabir, foto muhabiri ve tüm emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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