Ordu'da hükümlülerce imal edilen 1500 toplu taşıma durağının montajı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü kapsamında 1500 durağın imal edildiği belirtildi.
Durakların kurulumunun yapıldığı ifade edilen açıklamada, özellikle ihtiyaç duyulan noktalar temel alınarak çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
Çalışma sayesinde hükümlülerin üretime kazandırıldığına işaret edilen açıklamada, durak birimi ekiplerinin modern durak kurulumlarının yanı sıra temizlik, dubalama ve zemin boyama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da 1500 Yeni Durağın Montajı Tamamlandı - Son Dakika
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