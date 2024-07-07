Ordu'da 2024 Fındık Rekoltesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da 2024 Fındık Rekoltesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit etmek amacıyla oluşturulan komisyonlar sahada çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını yerinde incelediğini belirtti. Çalışmaların 15 Temmuz'a kadar süreceğini aktaran Yılmaz, komisyon üyelerinin büyük bir hassasiyetle çalıştığını ve gerçeğe en yakın fındık rekoltesini tespit etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Komisyonda tarım il ve ilçe müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra 10 paydaş kurum temsilcisi bulunuyor. Yılmaz, çalışmaların sonucunu Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceklerini ve bakanlığın bu verileri kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Ayrıca, komisyon üyelerinin fındıkta boş, hastalıklı ve zararlılardan etkilenmiş fındığı tespit etmek için çuvala girdiğini ve bu çalışmanın gerçeğe en yakın sonuçları elde etmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Yılmaz, çalışmalar sırasında önemli bir hastalıkla karşılaşmadıklarını ancak kahverengi kokarcaların bazı bahçelere yumurtalarını bıraktığını ve bu zararlıya karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

07.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit için oluşturulan komisyonların sahada yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını yerinde inceledi.

Perşembe ilçesindeki bir bahçede gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 1 Temmuz itibariyle il genelindeki bahçelerde çotanak sayımına başladığını belirterek, bu çalışmaların 15 Temmuz'a kadar süreceğini aktardı.

2024 yılı tahmini fındık rekoltesini belirlemek için çalışan komisyon üyelerinin çalışmalarını büyük bir hassasiyet göstererek sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Komisyon üyeleri her hususu, her ayrıntıyı dikkate almak suretiyle bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız gerçeğe en yakın fındık rekoltesini tespit etmek. Gerçekleşecek rekolteye en yakın rakamı bulmak istiyoruz. Tüm ekiplerin titizlikle bu çalışmayı gerçekleştiriyor." dedi.

Rekolte tespit komisyonunda tarım il ve ilçe müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra 10 paydaş kurum temsilcisinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, bu görevlilere çalışmalarında hassasiyet gösterdikleri için teşekkür etti.

İlk olarak 400 noktada sayım yapacaklarını ancak bu noktayı 500'e kadar çıkarabileceklerinin altını çizen Yılmaz, "15 Temmuz'a kadar ilimizin tahmini fındık rekoltesini tespit etmiş olacağız. Ardından elde edilen verileri Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceğiz. Bakanlığımızda bunu kamuoyu ile paylaşacak." diye konuştu.

"Ekipler gerçek anlamda çuvala girecek fındığı ortaya koymaya çalışıyorlar"

Komisyon üyelerinin yaptığı çalışmanın detaylarını veren Yılmaz, "Arkadaşlarımız sayımla beraber 100 tane fındığı kırmak suretiyle bu fındığın ne kadarı boş, ne kadarı hastalık ve zararlılardan etkilenmiş bunu da ortaya koymaya çalışıyorlar. Ekipler gerçek anlamda çuvala girecek fındığı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu çalışma gerçeğe en yakın sonucu bulmamızda ekiplere büyük bir avantaj sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, bu çalışmalar sırasında fındıkta önemli bir hastalıkla karşılaşmadığının da bilgisini vererek, "Ancak kahverengi kokarcaların bazı bahçelere yumurtalarını bıraktığını gözlemedik. Dolayısıyla bu zararlıya karşı etkin mücadelenin sürmesi gerekiyor. Üreticilerimiz bahçelerini kontrol ederek bu yumurtaları imha etmeleri lazım. Eğer bahçelerinde yoğunluk fazla ise mutlaka ilaçlama yapmaları gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, 15 Temmuz, Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 2024 Fındık Rekoltesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
09:19 Fransa’da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında Başkentte yağmalama önlemleri alındı Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 14:55:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da 2024 Fındık Rekoltesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement