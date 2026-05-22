Ordu\'da 214 Heyelan Meydana Geldi

22.05.2026 19:07
Yoğun yağışlar sonucu Ordu'da son 24 saatte 214 heyelan oldu, belediye temizlik çalışmalarında.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan yağışların ardından son 24 saatte 214 heyelan meydana geldiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağışların özellikle kırsal mahallelerde toprak kaymalarına ve bazı yolların geçici olarak ulaşıma kapanmasına neden olduğu ifade edildi.

Son 24 saatte 214 heyelan meydana geldiği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri ve saha ekipleriyle birçok noktada yol açma ve temizleme çalışması yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şiddetli yağışların etkisini artırdığı kentte bu yıl yaklaşık 1200 heyelan meydana geldiğini aktardı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş, taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklarla ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Meteorolojik verilere göre yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceğine değinen Güler, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

