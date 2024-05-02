Ordu'da 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Ordu'da 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor

Ordu\'da 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'da Fatsa, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerinde bulunan 10 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda asfalt çalışması yapıyor. Bu çalışma ile ulaşım sorunları çözüme kavuşacak ve ilçeler arasındaki modern ulaşım ağı güçlenecek.

02.05.2024 15:03
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Ordu'da, 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ulaşım sorunlarının çözüme kavuştuğu belirtildi.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da ilçelerin modern ulaşım ağlarıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, geride kalan 5 yılda Fatsa'da 231 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesinin, 3 ilçede 10 mahalleye hitap eden grup yolunu modern hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fatsa'nın en önemli bağlantı yollarından biri olan Fatsa Konakbaşı, Bağlarca, Kabakdağı, Klavuzömer, Tayalı, Dereyurt'u birbirine bağlayan 5 kilometrelik grup yolunu Çamaş'ın Budak, Saitler, Burhangüneyi ile Gürgentepe'nin Bahtiyarlar mahallerine ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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