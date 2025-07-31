Ordu'da 3 Kenevir Ekimi Şüphelisi Tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ve Gölköy ilçelerinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, M.A. (60), H.A. (54), S.G. (57) ve T.Y.Y'nin (50) kendi arazilerinin yanı sıra çeşitli alanlarda ektikleri 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.A, S.G. ve T.Y.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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