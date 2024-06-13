Ordu'da 6 şüpheli uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

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Ordu'da iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, Ünye ilçesinde durdurdukları araçtaki 4 kişinin üzerinde ise 11 parça halinde 140 gram sentetik uyuşturucu ile 33 bin 300 liralık sahte banknot buldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.