21:55 • •
21:01 • •
20:44 • •
Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hacılar Mahallesi'ndeki bahçesinde kestane ağacını budayan Halil Güler (55), dengesini kaybedip yere düştü.
Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güler'in cenazesi, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika