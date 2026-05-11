Ordu'da Ana Arı Üretim Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Ana Arı Üretim Eğitimi

Ordu\'da Ana Arı Üretim Eğitimi
11.05.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da arıcılara ana arı üretim eğitimi verildi; 30 arıcı katıldı, sertifika alacak.

Ordu'da arıcılığın geleceğini güçlendirmek için arıcılara ana arı üretim eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 30 arıcıya ana arı üretim kursu verildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere katılım sertifika verilecek.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, gazetecilere, ana arı üretim kursunun ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Bu kursun düzenlenmesindeki amaç arıcıların ana arı üretiminin yaygınlaştırmasını sağlamak." dedi.

Kursun uzman ekiplerce verildiğini ifade eden Cınbırtoğlu, arıcılara hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise Ordu'nun arıcılıkta Türkiye'nin lider ili konumunda olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde yaklaşık 600 bin kovan, 3 binden fazla arıcı ve 18 bin tonun üzerinde bal üretimi bulunuyor. Amacımız ana arı üretimini de artırarak bu gücü daha ileriye taşımak." diye konuştu.

Kurs, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Ana Arı Üretim Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:22:12. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Ana Arı Üretim Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.