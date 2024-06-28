Ordu'da aquaparkta elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden işletme sahibi son yolculuğuna uğurlandı

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Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılarak hayatını kaybeden işletme sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Kemal Günay için Perşembe ilçesindeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Günay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yumrutaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dün ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde işlettiği su parkında elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu'nu kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapılan 48 yaşındaki Günay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan çocuğun tedavisi ise Samsun'daki özel bir hastanede devam ediyor.