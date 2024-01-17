Ordu\'da araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Ekipler, bulundukları araç ve üzerlerinde 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildikleri M.H.S. (27), F.A. (47) ve R.M'yi (38) gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. ve R.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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