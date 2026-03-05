Ordu'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı

Ordu\'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı
05.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Valisi Erol, aşırı yağışların heyelanlara yol açtığını ve AFAD'ın önlemlerini vurguladı.

Ordu Valisi Muammer Erol, kentin son günlerde iyi derecede yağış aldığını, kaymalar ve heyelanların yaşandığını belirtti.

Vali Erol, valilik düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde 2025'de asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında suçları aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti.

Ordu'da aşırı yağışlar sonucu heyelanlar yaşanabildiğini aktaran Erol, şunları kaydetti:

"İlimiz Anadolu'nun her tarafı gibi iyi yağış aldı. İnşallah bir afete, sıkıntıya neden olmaz. Kaymalar, heyelanlar oluyor. Çünkü toprak bayağı doydu. Zemin de gevşekse üzerine bir de kütle bindirilmişse maalesef kaymalar meydana geliyor. Yağmur, yağış söz konusu olduğunda sel baskınları oldu. Bu yıl inşallah olmaz diye ümit ediyoruz. O ümidimizi destekleyen en önemli unsurlardan birisi AFAD tarafından alınan ve Devlet Su İşlerine (DSİ) dere yataklarını temizleyin diye verdiği iş makineleri. O iş makineleri DSİ'nin de gayretiyle taşkına neden olabilecek dere yataklarında ne varsa temizlemeye gayret ettiler ve iyi bir çalışma oldu."

AFAD'ın, 'artık burasının boşaltılması gerekir' dediği yerlerde bazı vatandaşların oturmaya devam edebildiğine değinen Erol, "Allah korusun iş işten geçtiğinde, can kaybı da olursa hepimiz üzülüyoruz. AFAD elinden gelen yardımı, desteği kanun kapsamında yapma adına afete maruz olacak yerlerin tespitini yapıp gerekli uyarıları da işlemleri de yürütüyor. Ancak yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uyum noktasında özen, dikkat ve kendi canlarının ehemmiyetine idrak bekliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muammer Erol, Hava Durumu, Güvenlik, Valilik, Güncel, Çevre, Ordu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İçişleri Bakanlığı’ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Zam beklentisi sonrası akın ettiler Uzun kuyruklar oluştu Zam beklentisi sonrası akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 15:06:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.