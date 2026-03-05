Ordu\'da Aşırı Yağışlar ve Heyelan Uyarısı

Ordu Valisi Muammer Erol, kentin son günlerde iyi derecede yağış aldığını, kaymalar ve heyelanların yaşandığını belirtti.

Vali Erol, valilik düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde 2025'de asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında suçları aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti.

Ordu'da aşırı yağışlar sonucu heyelanlar yaşanabildiğini aktaran Erol, şunları kaydetti:

"İlimiz Anadolu'nun her tarafı gibi iyi yağış aldı. İnşallah bir afete, sıkıntıya neden olmaz. Kaymalar, heyelanlar oluyor. Çünkü toprak bayağı doydu. Zemin de gevşekse üzerine bir de kütle bindirilmişse maalesef kaymalar meydana geliyor. Yağmur, yağış söz konusu olduğunda sel baskınları oldu. Bu yıl inşallah olmaz diye ümit ediyoruz. O ümidimizi destekleyen en önemli unsurlardan birisi AFAD tarafından alınan ve Devlet Su İşlerine (DSİ) dere yataklarını temizleyin diye verdiği iş makineleri. O iş makineleri DSİ'nin de gayretiyle taşkına neden olabilecek dere yataklarında ne varsa temizlemeye gayret ettiler ve iyi bir çalışma oldu."

AFAD'ın, 'artık burasının boşaltılması gerekir' dediği yerlerde bazı vatandaşların oturmaya devam edebildiğine değinen Erol, "Allah korusun iş işten geçtiğinde, can kaybı da olursa hepimiz üzülüyoruz. AFAD elinden gelen yardımı, desteği kanun kapsamında yapma adına afete maruz olacak yerlerin tespitini yapıp gerekli uyarıları da işlemleri de yürütüyor. Ancak yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uyum noktasında özen, dikkat ve kendi canlarının ehemmiyetine idrak bekliyoruz."