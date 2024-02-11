Ordu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

Ordu\'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi caddede bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak amca oğlu gözaltına alındı.

11.02.2024 14:01
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde caddede bıçaklanmış olarak bulunan Güvenç Bektaş (40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. En son Bektaş ile alkol aldığı belirlenen amcasının oğlu H.B. (34), gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yerde yatan yaralı bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ekipler, cadde boyunca yaptığı aramada bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Üzerinden Güvenç Bektaş yazılı kimlik çıkan kişinin, bıçaklandığı tespit edildi. Ağır yaralı Bektaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşımını yitirdi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisler, en son Güvenç Bektaş ile birlikte alkol aldığını belirlediği amca oğlu H.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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