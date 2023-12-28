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Ordu'da bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir lisede, okul müdürü T.T. tarafından Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtıldığı iddiası üzerine valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin görüntülediği anlarda, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün 'İngiliz casusunun itirafları' ve Konak Vakfı'nın 'Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı görüldü. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ordu Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

Ordu\'da bir lisede Işık Cemaati\'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
28.12.2023 - 15:41,
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ORDU'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtıldığı iddiası üzerine okul müdürü T.T. (49) hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Altınordu ilçesindeki fen lisesinde okul müdürü T.T.'nin talimatı ile her bir öğrenciye 3 adet olmak üzere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldı. Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün' İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi. Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise 'Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ordu Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ordu'da bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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