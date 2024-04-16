Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu\'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı. İşletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü ve hasar gören telefonu dışarıya çıkarttı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

16.04.2024 18:13
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Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı.

Kısa süreli yaşanan panik sonrası işletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü, hasar gören telefonu ise dükkandan dışarıya çıkarttı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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