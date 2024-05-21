Ordu\'da Dağ Çileği Toplayan Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

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Ordu'da fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğini toplayan kadınlar, meyveyi ve bundan yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar, fındık bahçelerinde yetişen dağ çileğini (yaban çileği) toplamak üzere kolları sıvadı.

Sabah saatlerinde bir araya gelen kadınlar, topladıkları dağ çileğinden reçel, marmelat, komposto ve çeşitli tatlılar hazırlıyor.

Çileği ve yaptıkları ürünleri ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla köy pazarlarında satan kadınlar, isteyenlere sipariş üzerine ürün gönderiyor.

Dağ çileğinin 100 gramı 70 ila 100 liradan satışa sunuluyor.

Ev hanımı 57 yaşındaki Fatma Soydan, AA muhabirine, eşinin emekli olmasının ardından İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya taşındıklarını söyledi.

Fındığın yanı sıra fasulye, mısır gibi ürünlerin üretimini yaptıklarını anlatan Soydan, bahçelerde yetişen dağ çileğini de topladıklarını belirterek "Dağ çileğinden reçel yapıyoruz. Gurbetteki isteyenlere satıyoruz. Bunlarla uğraşarak geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımıza da veriyoruz. Kendimiz de yiyoruz." dedi.

Üç çocuk annesi 55 yaşındaki Gülay Öztürk ise hem inekle ilgilendiklerini hem de fındık topladıklarını, tarlada bazı ürünler yetiştirdiklerini ifade etti.

Süt ve süt ürünleri ile yetiştirdikleri ürünleri sattığını dile getiren Öztürk, geçmişte daha fazla olan dağ çileğinin şimdilerde ise azaldığına işaret etti.

Öztürk, pazarlara götürerek sattıkları dağ çileğinden reçel de yaptıklarını, satışlarla aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.

65 yaşındaki Gönül Akbaş da köy işlerini çok sevdiğini aktardı.

Her mevsimin güzel meyve ve sebzeleri olduğunu vurgulayan Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları değerlendiriyoruz. Karadeniz kadınları çalışkandır. Şimdi mesela dağ çileği zamanı. Sabah erken saatte biz kadınlar toplanıyoruz. Önce çileğimizi topluyoruz. Ondan sonra da herkes işine yöneliyor. Hayvancılıkla ilgilenen ineğe gidiyor, bahçe işi olan bahçeye gidiyor, sebzesini ekip dikiyor. Dağ çileğimiz çok meşhur. Fındık bahçelerinin içlerinde onlara bakıyoruz."

Akbaş, mis gibi kokusu olan çileği öncelikle çocuklarına verdiklerini, geri kalanını da sattıklarını dile getirdi.

"Kadınlarımız bunu en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan da dağ çileği toplanan bahçeyi ziyaret etti.

Soydan, fındık bahçelerinin bazı bölümlerinde çileğin kendiliğinden yetiştiğini, köylü kadınların bakımını yaptıkları ürünü olgunlaştığında topladığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu ürünü 100 gram, 200 gram şeklinde satıyorlar. Bulmak da çok zor. Artık üretimden kayboluyor ama mevcut olan yerlerde de üretiminin devam etmesi için kadınlar ellerinden geldiği kadar çalışma yapıyor. Buradaki kadınlarımız başarılı. Bir kısmı da İstanbul'dan geldi. Köyde fındık bahçelerinde, tarlalarda çalışıyorlar. Kendilerine de burada en azından dağ çileğinin bir katkı sağlayacağını düşünerek topluyorlar.

Dağ çileği pazarlarda veya sipariş üzerine bulunuyor. Toplaması kolay değil. Önceki yıllarda bunun üretimi daha fazlaydı ama şu anda artık verim düştü, üretimi azaldı. Onun için çok kıymetli. Bulmak zor oluyor ama bulduklarında da kadınlarımız bunu en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyor."

Soydan, Ziraat Odası olarak kadınlara çileğin pazarlanmasında yardımcı olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.