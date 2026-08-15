Ordu'da Denize Girişler Yasaklandı
Ordu'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Ordu'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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