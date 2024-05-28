Ordu'da Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Dirençlilik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ordu'da Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Dirençlilik Çalışmaları Başladı

Ordu\'da Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Dirençlilik Çalışmaları Başladı

Ordu'da, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında pilot bölge seçilen Ordu'da saha araştırmaları ve toplantılar yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ziyarette şehrin iklim değişikliği açısından önemli bir laboratuvar olduğunu belirtti.

28.05.2024 16:11
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Ordu'da, Yerel ve Bölgesel Alanlarda Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Oluşturulması, Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen projeye, Ordu Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Ordu ev sahipliği yapacak.

Proje kapsamında pilot bölge seçilen Ordu'da 5 gün saha araştırmaları yapan, paydaş kurumlarda toplantılar gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Güler, proje tanıtımı ve ortak çalışma planlama istişaresi yapılan ziyarette, "Şehrimiz iklim değişikliğinde sosyolojik, ekonomik ve çevresel boyutlar bakımından çok iyi bir laboratuvar." ifadelerini kullandı.

Heyet üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yerel paydaşlarla bir araya gelerek projenin önemi ve hedefini de anlattı.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Mehmet Hilmi Güler, İklim Değişikliği, Pilot, Ordu, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Dirençlilik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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