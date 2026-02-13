Ordu'da Fırtına 11 Evin Çatısını Uçurdu - Son Dakika
Ordu'da Fırtına 11 Evin Çatısını Uçurdu

Ordu\'da Fırtına 11 Evin Çatısını Uçurdu
13.02.2026 20:40
Ordu'da etkili fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik kesintileri yaşandı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gölköy, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Mesudiye ile iç ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde 11 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Gölköy ilçesindeki Merkez ve Sarıca mahallelerinde bazı evlerin uçan çatıları park halindeki araçlara zarar verdi.

Elektrik tellerinin hasar gördüğü Gölköy'ün bazı noktalarında elektrik kesintileri yaşandı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlçemizde etkisini yoğun şekilde gösteren ve yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç yıkılmaları ve benzeri olumsuzluklar meydana gelmiştir. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde tüm iş makinelerimizle sahada çalışmalarını sürdürmekte, mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Afetten zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal güvenliğiniz açısından dikkatli ve tedbirli olmanızı önemle rica ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Fırtına 11 Evin Çatısını Uçurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Fırtına 11 Evin Çatısını Uçurdu - Son Dakika
