Ordu'da Halı Saha Çatısı Kar Yağışına Dayanamadı

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Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bulunan kapalı halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halı sahanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.