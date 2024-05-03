Ordu'da Halk Sağlığı ve Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Halk Sağlığı ve Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Ordu\'da Halk Sağlığı ve Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Ordu'da, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ihlal yapan işletmelere yasal işlem yapıldığı belirtildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı ve vatandaşların şikayetlerini iletmeleri için ALO 153 Zabıta Şikayet Hattı ve 189 Vergi İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

03.05.2024 15:55
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Ordu'da, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla denetimlere devam edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin market ve pazarlarda denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Halk sağlığına uymayan ve fahiş fiyat uygulayan işletme ve pazar esnafına yasal işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldığına işaret edilen açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyardığı, bu tür durumlarla karşılaşanların ALO 153 Zabıta Şikayet Hattı ile 189 Vergi İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Zabıta, Ordu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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