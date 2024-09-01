Ordu'da Gezici Kayıt Terminali ile Çipli Kimlik Kartı Hizmeti - Son Dakika
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Ordu'da Gezici Kayıt Terminali ile Çipli Kimlik Kartı Hizmeti

Ordu\'da Gezici Kayıt Terminali ile Çipli Kimlik Kartı Hizmeti

Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için 'gezici kayıt terminali' uygulaması sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2017'de başlatılan uygulama sayesinde sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

01.09.2024 11:46
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Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2017'de başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Ordu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, AA muhabirine, "evde nüfus cüzdanı" uygulamasıyla hasta, yaşlı ve engellilerin müdürlüklerine gelmeden kimlik kartlarını adreslerinde değiştirebildiğini söyledi.

Uygulama sayesinde yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yorulmadığını belirten Mercan, "Biz onlar için bütün zorlukları ortadan kaldırıyoruz. Fotoğraf çekilmesi dahil vatandaşlarımızın tüm işlemlerini evlerinde yapıyoruz." dedi.

Mercan, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlara muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını ifade ederek, "Muhtarlar dışında vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanmak istediklerini iletiyor. Biz de memur arkadaşlarla gerekli hazırlıklarımızı yaparak aileyi evinde ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Ordu'da, uygulamanın başladığı günden bu yana 6 bin 500 kişiye hizmet verildiğini kaydeden Mercan, "Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun. Onların bu memnuiyeti karşısında biz de mutlu oluyoruz. Ayrıca onların duasını almak tüm ekibimizi motive ediyor. Tüm memur arkadaşlarımız yakın uzak mahalle demeden ev ev dolaşarak bütün talepleri karşılıyor." dedi.

Mercan, dezavantajlı vatandaşlara verilen bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerine başvurmalarını istedi.

Perşembe ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki Suriye Gül ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evden çıkıp gidemiyordum. Memurlar eve geldi. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Gezici Kayıt Terminali ile Çipli Kimlik Kartı Hizmeti - Son Dakika

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