ORDU'nun Altınordu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.
Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dere Sokak'ta yoğun kar yağışı sonucu heyelan meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine, bölgeye gelen Altınordu Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yolda iş makineleri ile çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla birlikte yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Heyelan Sonrası Yol Yeniden Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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