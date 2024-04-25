Ordu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu\'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın video konferansla katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi ve engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına yönelik projenin son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirtildi.

25.04.2024 19:43
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Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın video konferansla katıldığı toplantıda, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kaymak, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Beceri temelli işe yönlendirmeyi daha çok tercih ettiklerini belirten Kaymak, birçok iş yerinde çalışanlar tarafından iş devamlılığının sağlanamadığını anlattı.

Kaymak, engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına yönelik projeyi de anlatarak, son başvuru tarihinin 7 Haziran olduğunu ifade etti.

Kaymak, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 16 program ve 128 katılımcının, Toplum Yararına Program kapsamında da 1 program ve 50 katılımcının denetlendiğini kaydetti.

Toplantı, yürütme kurulunca önerilen konularda kararlar alınmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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